Leonardo Menjívar, con contrato vigente en la Liga Deportiva Alajuelense, participó activamente en el partido de la Selección de El Salvador frente a la Selección de Costa Rica la noche del viernes. Tras la contienda, el jugador se pronunció sobre su reciente salida en calidad de préstamo al Alianza y sobre cómo es la relación con Andrés Carevic.

Dicha cesión acordada tiene una duración de 6 meses, siendo el propio jugador quien solicitó a la directiva de la Liga Deportiva Alajuelense su salida. El extremo, de 22 años, mantiene vínculo con los rojinegros hasta diciembre de 2025, marcando así un periodo determinado para su participación en el equipo al que ha sido prestado.

En el enfrentamiento contra los ticos, Menjívar ingresó como sustituto en el minuto 78. En ese momento, Costa Rica ya lideraba con un marcador de 2-0, y a partir de ese instante, el resultado permaneció inalterado en el Estadio Nacional de la Sabana.

¿Qué dijo Leo Menjívar sobre Andrés Carevic?

“Yo estaba muy feliz aquí en Costa Rica con Alajuelense, me trataron de la mejor manera, no me puedo quejar de eso, soy un león más. Lastimosamente no tenía mucha participación pero como jugador lo respeto, no soy un futbolista que pone mala cara o reclama, respeto las decisiones técnicas, ahora lo más importante es agarrar un nuevo aire, sumar minutos y agarrar más confianza“, aseveró Leo Menjívar.

“La relación con el profe Carevic es muy buena, no tengo nada en contra de él, se habla mucho de cosas que no son ciertas, él toma decisiones para lo mejor del equipo y eso se respeta. Hablé con la junta directiva y pedí salir a préstamo por mi bien, para tomar un nuevo aire, sumar minutos y agarrar ritmo, ellos muy amables me lo aceptaron, lo entendieron y todo se dio muy bien“

“Uno como jugador siempre quiere jugar, para eso me esfuerzo en los entrenamientos, los minutos que jugué lo hice de la mejor manera, entregué todo y siento que lo hice bien, pero son decisiones del cuerpo técnico que se respetan, sé que el profe (Andrés Carevic) lo hace por el bien del equipo, eso lo comprendo. Ahora voy a El Salvador, también a un equipo grande como es Alianza“, sentenció Leo Menjívar.

