Este sábado 29 de junio se cumplen diez años del triunfo de Costa Rica contra Grecia en el Mundial 2014. Sí, ya pasó una década de aquella épica gesta del equipo que dirigía Jorge Luis Pinto, que alcanzó los cuartos de final del torneo y marcó un antes y un después para el fútbol tico.

Uno de los grandes artífices de la hazaña fue, sin dudas, Keylor Navas, enorme figura del torneo que comandó a La Sele al éxito y que hoy, diez años después y recientemente retirado de la portería tica, contó detalles que pocos conocen de aquel encuentro.

Los detalles de Keylor Navas sobre cómo eliminó a Grecia

La Sele, que se había clasificado a los octavos de final como la líder del Grupo D que compartió con Uruguay, Italia e Inglaterra, todos campeones del mundo, llegó a la siguiente instancia con el desafío mayúsculo de medirse contra los griegos. Y tras el 1-1 en el tiempo regular más una exhaustiva prórroga, hubo penales.

En Costa Rica patearon y acertaron Celso Borges, Bryan Ruiz, Pipo González y Joel Campbell, mientras que por Grecia lo hicieron Konstantinos Mitroglou, Lazaros Christodoulopoulos y José Holebas. Pero cuando llegó el momento de Fanis Gekas, ahí se agigantó Keylor Navas, que era compañero suyo en Levante.

Keylor Navas fue figura en aquel Mundial. (Getty Images)

“Fue increíble. Sinceramente, le pegó tan duro que no vi la bola y solo sentí cuando me pegó en la mano”, recuerda ahora Keylor sobre aquella salvada espectacular que puso a Costa Rica en cuartos de final.

“La gente decía que como éramos compañeros en el Levante, sabía cómo lo tiraba, y la verdad que no tenía ni idea, no me acordaba de cómo pateaba, solo escogí el lado más fuerte suyo que era el diestro y me lancé y lo detuve”, aceptó ahora Navas, a una década de una de esas jugadas que no se olvidan nunca, en una entrevista con Yashin Quesada.