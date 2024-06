“Hay que tapar una, una. Gekas va a cobrar. Gekas va a cobrar. Qué momento. Se viene el penal. Vamos, Keylor. Ahí viene Gekas, tiró… ¡Keylor, tapó Keylor! ¡Bien, Navas! ¡Grande, Navas!”, reza el histórico relato del periodista Kristian Mora, que colorea uno de los recuerdos más felices de millones de costarricenses: el penal que Keylor Navas le atajó al delantero griego Theofanis Gekas en el Mundial de Brasil 2014.

Aquel 29 de junio, la Selección de Costa Rica se impuso 5-3 a Grecia en los lanzamientos desde los doce pasos tras empatar 1-1 en el tiempo regular y, con el derechazo al ángulo de Michael Umaña, clasificó a los cuartos de final. Pero segundos antes de la penúltima ejecución, Navas se topó con Gekas, quien había sido compañero suyo en el Levante. Y unos pocos segundos después, la vida de los dos cambió para siempre.

El calvario que vivió Gekas tras el penal que le atajó Keylor Navas

“Me quedé sentado en el césped, perdido. Me tapé la cara con la camiseta. Todos los compañeros llegaron a consolarme y, finalmente, Giorgos Tzavellas fue quien me levantó y me llevó en brazos hasta el vestuario. Si Giorgos no me hubiera levantado, tal vez todavía estaría allí”, recordó Gekas, cuyas declaraciones en Athlete Sports fueron recogidas por La Nación en el décimo aniversario del hito.

Las horas posteriores fueron igual o peor de duras para el futbolista helénico. Se encerró en la habitación del hotel, completamente aturdido, y no quiso ver el “sinfín de mensajes” de amigos y conocidos que tenía. “Pasé toda la noche solo. Insomne. Bebí dos botellas de whisky y, sin embargo, no pude digerir lo sucedido”, reveló.

Al día siguiente, la delegación regresó a Grecia y su gente lo arropó: “El recibimiento fue conmovedor. Me aplaudieron, me abrazaron, corearon mi nombre… aliviaron mi dolor”. Sin embargo, la herida aún sangraba: “Durante dos meses, aproximadamente, cerré mis oídos a todo. No leí nada, no miré nada, no escuché nada. Mi familia y mis hijos me ayudaron a aislarme, a olvidarme“.

“Me tomó más de un año recuperarme, calmarme, poder decir que lo dejé todo atrás. Porque fue algo que me afectó mucho. Era una fase, un momento que se me presentaba continuamente, como una pesadilla”, añadió Gekas, quien a sus 44 años se desempeña como técnico del Tilikratis de la Segunda División de su país.

RECIFE, BRAZIL – JUNE 29: Keylor Navas of Costa Rica saves a penalty kick by Theofanis Gekas of Greece during the 2014 FIFA World Cup Brazil Round of 16 match between Costa Rica and Greece at Arena Pernambuco on June 29, 2014 in Recife, Brazil. (Photo by Renato Spencer/Getty Images)

Lógicamente, el trauma tuvo impacto en su rendimiento deportivo. “Todo esto fue tan insuperable que la siguiente temporada, en Turquía con el Akhisar, ¡lancé 4 o 5 penales y los fallé todos! Y, desde entonces, no volví a tirarlos. Los entrenadores me animaron a hacerlo, ¡yo nunca iba! Es un momento, un hecho que creo que nunca olvidaré, pasen los años que pasen”.

¿Gekas falló el penal o lo atajó Keylor Navas?

Theofanis Gekas aclaró que, para él, no es lo mismo: “Respiré hondo y miré ambas esquinas. Elegí la derecha de Navas y disparé a media altura, sin la menor duda. Mi ex compañero ‘jugó a la lotería’ y ¡atajó! ¿Por qué lo digo? Porque disparé con fuerza y a la esquina. No me adivinó. Creo que ni siquiera llegó a ver la pelota”.

“Él también eligió un lado, se lanzó al azar. Simplemente estiró el brazo. Por eso digo que yo no fallé, ¡él atajó! ¡De casualidad, sí, pero lo hizo! En resumen, ¡yo ejecuté el penal perfecto! ¡Y él hizo la parada perfecta!“, sentenció.