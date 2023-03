Uno de esos datos particulares, llamativos y que no pasan desapercibidos, circula durante estos días en las redes sociales costarricenses y no es para menos, se trata de un dato estadístico poco usual y resulta imposible no sorprenderse ante las cifras.

El sitio digital Sofascore, publicó en sus fredes sociales la lista de los jugadores con más asistencias durante la temporada 2022-23 en todo el mundo, y para sorpresa de muchos, el tercer lugar es para un costarricense.

Entre los más grandes

Se trata del mediocampista Freddy Álvarez, quien actualmente milita en el FK Shkupi de la Primera División de Macedonia del Norte, equipo al que pertenece desde 2020 y donde brilla con luz propia, no solo con goles, sino también con asistencias.

Su registro de asistencias es realmente envidiable y solamente es superado a nivel mundial por Lionel Messi y Neymar, un detalle no menor que lo coloca en el ojo mundial y muestra el buen momento deportivo que vive en aquellas latitudes

En la publicación del sitio especializado en datos deportivos, el registro del tico es de 16 asistencias; liderando la lista se encuentra el argentino Lionel Messi, con 21 y le sigue muy de cerca el brasileño Neymar Jr, con 19.

En la cuarta posición, curiosamente se encuentra otro centroamericano; se trata de Carlos Adonys Mejía, mediocampista ofensivo que actualmente milita en el Motagua de Honduras, con un registro de 14 asitencias.

Álvarez tiene una larga trayectoria en el fútbol costarricense con equipos como Saprissa, Univerdidad de Costa Rica, Alajuelense y Herediano entre otros.