Hoy, Saprissa y Guadalupe se enfrentarán en la fecha 15 del Torneo Apertura 2021 de la Primera División de Costa Rica. La S tiene una oportunidad dorada: con un triunfo llegaría a las 24 unidades y alcanzaría a Alajuelense y Grecia en el segundo puesto. Los guadalupeños, novenos con 16 puntos, procurarán cortar su mala racha ante un conjunto tan rico en individualidades como irregular.

Saprissa vs. Guadalupe: cuándo, dónde y por qué canal ver el juego

El partido se disputará hoy, jueves 14 de octubre, a las 20:00 horas ticas, en el Estadio Ricardo Saprissa. Se podrá ver por FUTV y la terna arbitral la compondrán Ariel Cordero (juez principal), Andrés Arrieta (asistente 1), Osvaldo Luna (asistente 2) y Juan Calderón (cuarto árbitro).

Saprissa vs. Guadalupe: cómo llegan los locales

Luego de la derrota 0-1 ante Herediano, cuando a Mauricio Wright le consultaron sobre la diferencia entre futbolista de la Sele y los suplentes fue contundente: "Deja esa impresión. Es algo que debemos hablar con el grupo, porque nos pasó lo mismo con Sporting y en ese choque sin seleccionados no estuvimos a la altura". Para este juego no contarán con Cortés, quien fue sancionado con 4 juegos por golpear a un acanzapelotas ante el Team.

Saprissa vs. Guadalupe: cómo llegan los visitantes

Los guadalupanos no ganan desde la fecha 7 en el Apertura, aunque hay una estadística ciertamente aún más inquietante para los pupilos de Alexander Vargas: no ganan en casa desde diciembre de 2020. En sus últimos juegos en el Colleya Fonseca, sumaron tres derrotas (0-2 vs. Grecia, 2-4 vs. la Liga, 0-2 vs. Herediano) y un empate 0-0 ante Guastatoya que se produjo en la última jornada.

Saprissa vs. Guadalupe: último partido entre ambos

El último enfrentamiento entre ambos conjuntos fue el 11 de octubre, en la cuarta jornada del actual Torneo Apertura. Aquella oportunidad, Guadalupe y Saprissa igualaron 1-1 con goles de Marcos Salazar y Orlando Sinclair.