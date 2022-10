Costa Rica se encuentra a escasas horas de disfrutar el juego de vuelta de la semifinal en la serie entre Saprissa y Alajuelense, en lo que será el último clásico costarricense por lo que resta del año.

El juego de ida acabó con un 0 por 0 al final de los 90 minutos por lo que todo se decidirá esta noche en el estadio Ricardo Saprissa, pero antes de que ruede el balón, ya sus protagonistas han dado sus criterios sobre lo que será este encuentro.

Hablaron los DT

El timonel del equipo manudo, el uruguayo Fabián Coito, vaticinó lo qu en su óptica será este compromiso, donde puntualizó el orden táctico en los primeros minutos y el control del balón como elementos claves para esta noche.

"Lo que tenemos que equilibrar es que esa búsqueda no nos desestabilice, ni nos desordene en un partido donde hay que controlar al rival (...) Un partido a este nivel, a esta altura es una lucha de estrategia, de planes de juego y de decisiones de los jugadores" indicó el estratega manudo.

También destacó que el empate en la ida les favorece pero no es un tema para confiarse. "En este caso nos favorece a nosotros, pero no se puede especular con eso, a veces no logras lo que querías por ese tipo de cosas, te quedas corto, no te alcanza, pero sabemos que un gol nos daría esa ventaja, saldremos a buscar goles con nuestras armas y fortalezas" agregó Coito.

En la acera del frente, también dieron su criterio sobre lo que esperan de este partido decisivo. Así lo hizo el DT morado, Jeaustin Campos en conferencia de prensa.

"El viernes es ratificar la muy buena temporada que ha tenido Saprissa; le hemos devuelto a la afición esa identidad, le hemos devuelto las ganas de ir al estadio. Más chicos han debutado, tenemos un récord de partidos ganados, quedamos a dos puntos del Herediano y la verdad hemos respondido en casa, de visita y ha sido una de las mejores temporadas que he digirido" destacó Campos.

Para el técnico de monstruo, cada partido es distinto y las estadísticas se quedan en segundo lugar ciando hay juegos como estos.

"Clásico es clásico, no vale la estadística y así como hicimos un buen partido y merecimos ganar en Alajuela, tenemos que ir al frente, a ser protagonistas, a tener contundencia para sacar la serie y pasar a la final" sentenció Campos.

El partido se disputará a las 8 pm y se trasmitirá a través de la señal de FUTV, solo uno de los dos equipos avanzará a la final.