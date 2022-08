La Selección de España dirigida por Luis Enrique buscará al menos ubicarse entre los cuatro mejores del torneo para soñar por su segunda Copa del Mundo de toda su historia. Los españoles quedaron ubicados en el Grupo E junto a Alemania, Costa Rica y Japón. Debutarán en Qatar ante los centroamericanos el próximo 23 de noviembre, sin embargo, para armar su once inicial, tendrán un gran dilema que los ticos podrían aprovechar.

Si bien es cierto que hoy en día España ya no cuenta con jugadores que se acerquen a aquella camada histórica de los Casillas, Puyol, Busquets, Iniesta, Xavi y compañía, sí tiene muchos jóvenes con hambre de triunfo que de a poco se han ganando un lugar en sus clubes desde Europa e incluso muchos de ellos son titulares indiscutidos. Algo opuesto a lo que sucede en Costa Rica, que mantiene su columna vertebral para este Mundial con los Keylor Navas, Bryan Ruiz y Joel Campbell.

El gran dilema de España en Qatar

Defensa: los centrales podrían convertirse en un dolor de cabeza para Luis Enrique, ya que tan solo dos tendrán lugar en el once titular de la Copa del Mundo. Pau Torres, Eric García, Aymeric Laporte, Diego Llorente, Íñigo Martínez y a última hora podría sumarse uno de mucho peso: Sergio Ramos. Sí, el central del PSG de a poco recupera su nivel y quiere ser tomado en cuenta para la Copa del Mundo. Sin tener una pareja de centrales todavía estable, podría ser algo contraproducente.

Ataque: desde que se fueron David Villa y Fernando Torres, España no ha encontrado un "9" bien definido que transmita confianza y por supuesto que traiga lo más importante: goles. Si bien el elegido por Luis Enrique hasta ahora es Álvaro Morata, no ha dado garantías de nada. Además, por las bandas también hay mucha juventud, sin experiencia mundialista como Pablo Sarabia, Dani Olmo, Ferran Torres, y Ansu Fati. Estos dos últimos no tiene la titularidad asegurada con el FC Barcelona y podría llegar sin ritmo de juego, además de su juventud.

Estos dilemas podrían ser aprovechados por la Selección de Costa Rica, que si bien es cierto que no es favorita para clasificar a los octavos de final, ya ha pasado por estos escenarios antes y pudo dar la sorpresa. Además, a las dudas y juventud que tiene España en estos momentos, estaría la experiencia de los ticos para contrarrestar el juego de los españoles e inclinar la balanza a su favor.