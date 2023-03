"Chepe Bomba" se molestó con que Keylor Navas no esté convocado con Costa Rica para enfrentar a Panamá por Liga de Naciones.

La Selección de Costa Rica afrontará una duro partido ante Panamá el martes 28 de marzo por la última jornada del Grupo B de la Liga de Naciones de Concacaf 2022-23. Los canaleros ya están clasificados a la próxima Copa Oro, mientras que los ticos buscarán asegurar tres días antes su boleto contra Martinica. Eso sí, ya están clasificados al final four por el cambio de formato que se hizo pensando en la Copa América.

Sin embargo, Luis Fernando Suárez dejó fuera de la convocatoria a varias de las figuras de La Sele. Inclusive a la más emblemática, Keylor Navas, aduciendo que si bien "es el número uno de este país y es de los mejores arqueros del mundo", irá fogueando a los jóvenes Patrick Sequeira (24 años), Kevin Chamorro (22) y Alexander Lezcano (21).

Ante esta situación, el periodista canalero José Miguel Domínguez, más conocido como "Chepe Bomba", no dudó en criticar al quinto portero más ganador de la historia: "Keylor Navas deber ser más tico, quitarse esa capa de Superman de Europa. En el PSG Keylor no la miró, no la vió. Donnarumma lo quitó del mapa. Cuando llega a Inglaterra sigue siendo grande, pero debe ser más humilde, cerrar a lo grande en Costa Rica", externó.

"Tiene que ponerse la casaca ante Panamá, tiene que estar en los partidos menos importantes. Lo entiendo: es un portero de mucha envergadura, de altas circunstancias. Pero yo creo que es momento de que él recapacite, de que baje de esta nube de Dragon Ball Z. Que compita a nivel de Centroamérica, que vaya a la Copa Oro, que sea arropado por los costarricenses y que sea un poco más tico", añadió Domínguez.

A lo que su colega costarricense, Josué Quesada, presente en El Marcador TV, le dio la razón en casi todo lo que dijo: "Al igual que sus compañeros del Nottingham Forest, él debe decir: 'Muchachos, me llama mi país porque me necesita'. En esto, a veces, el tico es muy condescendiente, pero también es muy sobrado. Escucha a un equipo Centroamericano y lo ve por encima del hombro. Y ahí es donde decimos: 'Que se quede'", atizó.

Anteriormente, "Chepe Bomba" había arremetido con mayor dureza: "Está como muy agrandadito, como muy salido de tono, y yo esperaba que siendo el Messi de Costa Rica estuviera dando la cara en la Nations League. Le está dando muy poco importante, está pensando más en la Premier League. Yo creo que, con el respeto de todos los costarricenses, Keylor Navas está dejando de ser tico".

Pero Quesada le corrigió la última parte: "Keylor nos ha dado demasiado. Más que cualquier otro jugador o figura deportiva en toda la historia de nuestro país. Y olvidate de lo que ha hecho en Selección o Mundiales. Yo me refiero más a un tipo que ha estado en tres finales de Champions, y que cuando las ha ganado en Kiev, en Milán y en Galesse se enuelve en una bandera de Costa Rica. También cuando ganó Ligas en Madrid o en París. O cuando ganó premios en los discursos dice: 'Muchas gracias y pura vida', que lo tenemos sólo nosotros".