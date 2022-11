Pedro Troglio está atravesando una semana inmejorable al mando del Club Deportivo Olimpia: conquistó la segunda Liga Concacaf del club —la primera en su vitrina personal desde que llegó en 2019— ante Alajuelense y goleó 4-0 a Motagua en el clásico capitalino, robándole el liderato del Torneo Apertura.

Esta gesta podría verse como un sueño concretado, pero el argentino le aseguró a Mi Pasión HN que "mientras pertenezca a Olimpia no hay nada cumplido". Las exigencias del conjunto capitalino son altas y se han renovado tras conocer que Atlas será su rival en los octavos de final de la Concachampions.

"Hace un año fue bicampeón, hoy tiene un bajón y veremos cómo estará en marzo. (...) El torneo está armado para que clasifiquen los de la MLS y México. Pasa que a veces nos metemos y no les gusta mucho. Contra Tigres recuerdo que tuvimos 45 minutos buenos. Lo sueño, podemos llegar hasta lo último, sino, no me presentaría a jugar, sería mediocre. Tengo un grupo bravo, están hecho para estos partidos, le tengo mucha fe", aseguró el argentino.

El interés por dirigir a Honduras

Respecto a su futuro en Olimpia, Pedro Troglio fue contundente: "No sé, esto depende mucho de ganar. Ganamos un tetra, luego perdimos un clásico sobre la hora, empatamos dos partidos y nos mataron. Eso depende del presidente y de las victorias", comentó. Antes de encarar su segundo ciclo en el club, recordemos, lo contactaron desde FENAFUTH.

"Era para tres partidos. Es juntar un equipo, jugar y ni siquiera con un poco de trabajo. Pero nunca tuve una oferta formal. La gente que estaba adentro me preguntaba: '¿Vos dirigirías tres partidos?' Y les decía: '¿Me están cargando?'. Si voy es porque hay un proyecto. Después si pierdo poné una cláusula de recisión en el contrato para echarme. Pero estaba Diego (Vázquez) que sí aceptó y se ganó un contrato hasta Copa Oro", aseguró.

"Me seduce (dirigir a Honduras). Antes no, ahora sí porque tengo una cierta edad y me gustaría dirigir en un Mundial, pero no puedo decir: '¡Quiero dirigir Honduras!' Hay un técnico, entonces es una faltar el respeto. A mí me gusta más el día a día. Pero hoy a los 57 años sí veo más la posibilidad de tener un equipo clasificado al Mundial", cerró el argentino.