Pese a que Mauricio Pochettino había descartado la rotación en la portería del PSG, tanto Keylor Navas como Gianliugi Donnarumma no tienen su puesto asegurado y el DT argentino los va eligiendo según como los ve. Contra el Real Madrid lo vio mejor al italiano y atajó él en la ida de los octavos de la Champions League.

En la conferencia de prensa que dio antes del partido con el Niza, el estratega sudamericano fue consultado por quién sería el guardameta titular tanto en la Ligue 1 como en la competencia internacional. En vez de responder seriamente, Poche decidió reírse junto a sus asistentes con mucha complicidad.

“Sí, para mañana (por hoy) sí, ya lo he decidido, lógicamente para el partido del miércoles, no. O Keylor o Gigio, o Gigio o Keylor (entre risas)”, fueron las declaraciones de Mauricio Pochettino que parece no tener bien claro sobre quién estará adentro del campo de juego del Santiago Bernabéu y quién se ubicará en el banquillo.

Navas sabe que viene casi un paso atrás de su colega y es muy difícil que termine sacándole el puesto para este tipo de torneo. El guardameta tico cometió algunos errores, típicos por la falta de continuidad y de confianza, que dejaron en mejor posición a Donnarumma. El italiano de todas formas no se viene luciendo.

+ La reacción de Pochettino entre risas