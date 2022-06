Costa Rica se convirtió en la última selección en clasificar al Mundial de Qatar 2022 luego de eliminar a Nueva Zelanda en el repechaje. Bryan Ruiz ha sido una pieza importante en el equipo y aunque también por un tema de edad (36) ya no juega los minutos de antes, la experiencia del capitán es más que positiva y así lo ve su madre, Rosa González, quien llena de nostalgia tras este último logro de su hijo de estar en su tercer Mundial, le hace un pedido muy especial.

En las afueras del Aeropuerto Internacional Juan Santamaría de la ciudad de Alajuela, la señora Rosa González habló con mucha nostalgia sobre Bryan Ruiz y lo que sigue haciendo con su carrera. Es que le llena de orgullo todo lo que ha hecho su hijo por la Selección de Costa Rica, resaltando las palabras de Ruiz quien hace unas semanas dejó claro que se retirará del fútbol a final de año.

Madre de Bryan Ruiz con mucha nostalgia

"Aunque él tenga que retirarse, porque lo ha dicho, no porque la gente le haya dicho o algunos quieran que se retire, sino porque así lo ha dispuesto, no me gustaría que se retire, todavía no; me gustaría verlo más en la cancha“, expresó Rosa González, madre de Bryan Ruiz.

"Me da mucha nostalgia tocar el tema, de oírlo a él que nadie lo va a convencer de seguir. Como mamá lo difícil es cuando se oyen malos comentarios, a veces he estado en algún lugar y la gente no sabe que soy la mamá, pero uno sabe que puede pasar. Lo que él da en la cancha lo da con amor y la gente tiene derecho a tener su criterio también", sentenció la mamá de Bryan Ruiz.