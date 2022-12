Este martes, la Selección de Argentina se medirá a Croacia en la primera Semifinal del Mundial de Qatar. Un encuentro que definirá al finalista que esperará a un rival entre Marruecos y Francia. Y a pesar de que la Costa Rica de Luis Fernando Suárez ya no está en carrera, el director técnico habló sobre el choque que tendrá La Albiceleste y Los Ardientes esta tarde.

En una entrevista con el medio Red + Noticias, el estratega inició refiriéndose a la Semifinal en general. "Hace cuatro años las semifinales eran cuatro equipos europeos, hoy hay dos en la Semifinal junto a un africano y un sudamericano, y eso es bueno para el fútbol. Hay una situación que ha servido para que se vea como sorpresivas y los equipos han sido mucho más serios en su trabajo y han tenido más posibilidad de tener a jugadores en mejores términos que a mitad de año", manifestó.

Siguió hablando sobre Lionel Messi, "me parece normal dentro de lo que uno sabe que es él, siempre ha sido una persona que en determinado momento es el eje y lo ha hecho supremamente bien y por eso el equipo está donde está. Lo que más me gusta de todo esto es que dentro de la sencillez de la colectividad, Argentina ha llegado donde ha llegado", dijo.

Al igual, dio su opinión de Luka Modrić, "uno debe ser consciente de algo y es que en un Mundial los jugadores vienen a mostrar lo que han hecho en sus clubes y con Modrić es eso en Real Madrid. Juega de esa manera, ida y vuelta, con una entrega total. No ha cambiado nada y por esa razón hace cuatro años fue declarado el mejor jugador del Mundial", manifestó.

Para culminar, reveló que no ve un claro favorito para ser finalista y que cualquiera sería un justo ganador. "No lo sé. Afortunadamente cualquier cosa se puede dar. A veces uno piensa más con el deseo, pero dentro de lo que he visto en fútbol, no hay alguno que sea el total favorito. Para mí es una buena noticia y es que independientemente del resultado va a haber un justo ganador", finalizó.