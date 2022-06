La leyenda y mítico capitán del FC Barcelona y campeón del mundo con España, Carles Puyol, se encuentra en Costa Rica y aprovechó para enviar buenos deseos a la Selección Nacional de Costa Rica de cara al repechaje mundialista ante Nueva Zelanda que se disputará en Doha, Qatar.

Este reconocido ex futbolista, quien ganó un mundial (Sudáfrica 2010), una Eurocopa (Austria y Suiza 2008), tres Champions League, dos mundiales de clubes, etc, cree que La Sele tiene los elementos para superar a los "All Whites" y clasificar a su sexto Mundial.

"A priori aunque sea peligroso decirlo, Costa Rica es favorita pero el fútbol hoy está muy igualado y más en un partido que es una final para ir al Mundial, se juntan muchas emociones y creo que los pequeños detalles marcan diferencia y el que gestione mejor es el que va a ganar", declaró Puyol a pregunta de este servidor.

El ícono español también respondió al posible duelo que se puede dar en la Copa del Mundo entre ticos y españoles, y reconoció que es un duelo que le gustaría bastante ver, pues aún recuerda bien el amistoso que jugó en el Estadio Nacional en el 2011 que terminó 2-2.

"Tenemos la experiencia del 2011 que hay que salir desde el primer minuto al 100% y no dejar sorpender pero todavía queda mucho para eso pero espero que se pueda y disfrutar de un buen partido, pero que acabe ganando España, eso sí lo siento (entre risas)", agregó.

Puyol está en suelo costarricense por ser el Embajador Regional de la Plataforma Scotiabank Fútbol Club, y visitó el país para la inauguración oficial de la cuarta edición Campeonato de Fútbol Infantil Scotiabank-FCRF.