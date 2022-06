El atacante de la Selección Nacional de Costa Rica, Johan Venegas, reveló de forma jocosa que en ciertas ocasiones tiene inconvenientes con su esposa, debido a la gran cantidad de tiempo que le invierte a ver partidos de fútbol en su tiempo libre.

Este futbolista confesó que le gusta bastante ver partidos tanto a nivel local como del exterior siempre que tiene espacio por su amor al fútbol y, por eso, algunas veces ha tenido discusiones con su pareja, quien lo regaña por ver de tres o cuatro partidos al mismo tiempo.

"Me gusta ver fútbol, de hecho una anécdota es que a veces tengo problemas con mi esposa, porque veo demasiado fútbol, a veces estoy viendo tres o cuatro partidos a la misma vez, siempre me gusta analizar jugadores y ver que puedo mejorar, que puedo hacer diferente y creo que una de mis virtudes que me han dicho mis compañeros es mi forma de entender el juego", declaró el futbolista costarricense.

Venegas agregó: "La forma de moverme dentro de los cuadrados que se presenten en el partido, siempre trato de ser flexible, porque a veces se dan situaciones que me mandan por la banda o que el entrenador ocupa que juegue como interior, de punta o un falso nueve, entonces creo que esa flexibilidad es importante, porque también se puede ahorrar un cambio, que cuando el partido este más maduro puede hacer falta".

Venegas dice analizar lo que ve y ponerlo en prácica tanto en Alajuelense como en La Sele. Por otro lado, este jugador está enfocado en el repechaje ante Nueva Zelanda, ya que sueña con ganar el juego y poder jugar su segunda Copa del Mundo en Qatar.