El Deportivo Saprissa cumplió los pronósticos este jueves tras conseguir el triunfo ante el Santa Lucía de Guatemala y de paso selló su clasificación a los cuartos de final de Liga Concacaf. Los morados no dejaron dudas ayer en la cueva y dieron cuenta de su rival con un contundente 4 por 2 (6-2 en el global)

El contundente juego de lo tibaseños se suma a otra realidad que abre espacio para las especulaciones; ante su avance a la siguiente fase y la eliminación de equipos como Liga Deportiva Alajuelense y el Olimpia de Honduras, el monstruo se convierte en el equipo llamado a levantar el trofeo.

El camino al título

La organización del torneo ya tiene definida la siguiente fase y al menos en la teoría, los morados no deberían sufrir para ganarle al Comunicaciones de Guatemala. Eso sí, los chapines vienen con mucha confianza luego de ganar su serie ante el Alianza de El Salvador, con victorias tanto en la ida como en la vuelta, para un global de 3 por 1 en favor de "los cremas".

De avanzar en su serie, se encontrarán con un clasificado por Honduras tras el duelo particular entre Marathón y Motagua; además estará el ganador entre Santos de Guápiles vs el Forge de Canadá y el ya clasificado Guastatoya de Guatemala, que llegó a semifinles luego de dejar fuera al actual campeón del torneo, Alajuelense.

Ciertamente las estadísticas no juegan y no ganan partidos, pero si de nombres se trata, el cartel de favoritos está en manos moradas; no es un tema de triunfalismos o de falta de humildad, es que el Saprissa es experto en torneos internacionales y encima, los rivales que siguen con vida son de menor jerarquía.

La acción de Liga de Concacaf volverá el 19 y 21 de este mes de octubre para los juegos de ida y cerrará con la vuelta el 2 y 4 de novienbre. De los 7 equipos aún con vida, solamente uno se quedará por fuera del torneo élite del área, ya que son 6 clubes los clubes invitados a acceder a la conocida Concachampions, a saber los 4 semifinlistas y dos de los perdedores en cuartos de final.