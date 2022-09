Ayer finalizaron los cuartos de final de la Liga Concacaf 2022 y el Club Sport Herediano no pudo revertir su serie ante el Real España, empatando 1-1 (4 a 2 global), por lo que el último club tico en carrera es la Liga Deportiva Alajuelense. Hernán Medford, técnico de los florenses, compareció en rueda de prensa y expuso su malestar, además de pedir respeto al estratega rival, Héctor Vargas.

Respecto al rendimiento de su onceo, el "Pelícano" no tiene casi reparos: "Estoy muy tranquilo con el trabajo del equipo, hicimos un buen partido. Ellos nos pasaron por encima allá y nosotros acá, pero no fuimos contundentes. La consecuencia está, creo que uno quería seguir y al quedar afuera obviamente es doloroso, no se cumplieron los objetivos y simplemente aceptar la derrota, nos equivocamos y uno como líder asume las responsabilidades", aseguró.

También, se blanqueó cómo encarará el Team el Apertura 2022 de Costa Rica luego de la eliminación: "Tenemos que dividir los campeonatos, son dos cosas completamente diferentes. Es capaz que porque quedamos fuera somos los más malos del campeonato, pero somos primeros en el torneo local. A los jugadores les dije que pasara lo que pasara, había que terminar como lo hicimos hoy, atacando y dando lo mejor de nosotros", reveló.

Medford se refirió a los dichos de Héctor Vargas sobre el dinamismo en el fútbol tico: "¿Quién manejó todo el partido hoy, quién metió la intensidad de juego?, ¿cuántas oportunidades a gol tuvimos en el primer tiempo?, ¿7 u 8? Solo tuvieron el gol. Yo sigo diciendo que eso no es real, si estamos en el Mundial es por algo y esta serie la perdimos allá. Acá nos faltó la definición porque tuvimos mucha intensidad", enfatizó.

Y, por último, le dejó una mensaje al timonel del Real España: "Es un irrespeto de él decir que nuestro fútbol no tiene intensidad. Ya habíamos hablado de que quiero respeto para los equipos de ambos países porque somos los que más hemos ido a Mundiales, vendemos jugadores, hemos ido a selecciones menores. Trato de calmar las aguas para pedir respeto", concluyó.