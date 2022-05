Uno de los pilares fundamentales en esta levantada que está teniendo el Saprissa es Aubrey David. El futbolista trinitense se ha encargado de ocupar el lugar de Kendall Waston, quien viene sufriendo reiteradas lesiones, y lo ha hecho de la mejor manera. Tanto es así que el propio Enrique Díaz salió a defenderlo, pese a que se iría a Alajuelense.

El histórico defensor del Morado, quien estuvo jugando ahí durante 12 años, respaldó al caribeño por el maltrato que cree que le está dando la dirigencia. El ex jugador se mostró muy enojado por la oferta insuficiente que le hicieron al defensa para renovar el contrato que le finaliza a mitad de este año.

“Si Saprissa sabe del contrato de él y no hablaron a tiempo él tiene el derecho a hacer lo que quiera, ir a jugar con cualquier equipo que quiera y jugará con Saprissa hasta que termine el contrato”, comenzó declarando Enrique Díaz en la entrevista que dio para ESPN sobre la situación de David.

Y agregó: “No sé si hablaron con él o por su edad no quisieron tal vez centrarlo por lo que él pedía, pero si hay otro equipo que se lo va a dar, él es profesional. Yo hubiera hecho lo mismo que hubiera hecho él. Siento que los directivos de Saprissa tienen que pellizcarse más. Cuando yo estaba ahí me querían en la Liga yo decía ‘no no, primero estoy con Saprissa y si me dan la plata que yo quiero me quedo, si no me voy para Alajuela’, a él le presentaron esa oportunidad y que la aproveche".

Para finalizar, respaldó su posible pase a Alajuelense: “Él fue un héroe contra Alajuela que hizo el gol y la afición le aplaudió, ahora es un villano porque ya firmó con Alajuela, no pueden maltratar al jugador, él es profesional y Saprissa no quiso contratarlo. Así es el fútbol, se juega a las patadas y lo tratan a uno a las patadas”.