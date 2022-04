Luego de haberle ganado a Alajuelense en el Estadio Nacional, los jugadores del Saprissa pueden respirar un poco y la polémica por las fotos de Christian Bolaños y Kendall Waston en el festival de música quedaron atrás. Los aficionados ya casi se olvidaron y hasta los futbolistas morados pudieron hablar sin tabúes del tema.

Ulises Segura se refirió al tema con la prensa y reveló la reacción que tuvo el vestuario cuando vieron estas imágenes. El mediocampista puso paños fríos y destacó que todos apoyaron a los dos referentes de la plantilla. Muy lejos quedaron los supuestos rumores de un conflicto interno entre los deportistas.

“Eso depende de cada jugador como lo analice, nosotros como jugadores los acuerpamos, son jugadores nuestros y dentro del camerino, estamos muy unidos, afuera pueden hablar lo que quiera, bueno ya eso se habló y está cerrado”, contó el centrocampista en una entrevista que dio con ESPN.

También agregó sobre que no leen las redes sociales, por lo que no se enteraron de la gran polémica que generó y reveló que Christian Bolaños y Kendall Waston hablaron con todos sus compañeros sobre esto para aclarar: “Son temas que son códigos nuestros y eso no se puede ventilar afuera”.

Para finalizar, Segura cerró: “No soy mucho de ver redes, el grupo sabe cómo sobrellevar estas situaciones, dejamos de ver cosas que creen un ambiente negativo, nosotros nos enfocamos en lo nuestro, era un Clásico que había que ganar, por dicha así se dio, vinimos con gran convicción de seguir mejorando”.