El arquero del PSG y de la Selección de Costa Rica, Keylor Navas, dejó un particular mensaje a través de su cuenta oficial de Instagram.

Keylor Navas no está atravesando por su mejor momento desde su llegada al PSG en donde parecía que sería el club donde encontraría la tranquilidad que en los últimos años no tuvo en Madrid. Sin embargo, con la llegada de Gianluigi Donnarumma y las nuevas decisiones de Christophe Galtier, le han complicado el panorama. Pero ahora al parecer lo futbolístico no es el único problema para el costarricense en Francia, y así lo dejó saber con una sorprendente petición a través de sus redes sociales.

En el mercado de fichajes de verano en Europa, Keylor Navas estuvo muy cerca de fichar por el Napoli de la Serie A, pero al final las negociaciones se cayeron en los últimos días. Si bien la principal razón fue económica, también fuentes cercanas al tico indicaron que el tema familiar fue otro elemento que jugó a favor para que los Navas se quedaron en París debido a la comodidad que ahora mismo tienen. Pero con el mensaje publicado por Keylor en sus redes esto último tal vez cambió un poco.

La petición de Keylor Navas en redes

A través de su cuenta oficial de Instagram, Keylor Navas publicó un particular mensaje que unas horas más tarde eliminaría. "Ando buscando algún colegio para mi hijo de tres años en París", fue lo que escribió el arquero de la Selección de Costa Rica. Algo que sorprendió a más de uno ya que fue una especie de petición para que desde las redes lo ayudaran a conseguir un colegio para uno de sus hijos.

Situación que seguramente el club parisino podrá resolverle a Keylor Navas en las próximas horas y es que luego de que eliminó dicho mensaje, se estima que este contratiempo se haya resuelto. Lo cierto es que ahora mismo parece haber dolores de cabeza para el arquero tico dentro y fuera de los terrenos de juego en París. Aunque su principal objetico deportivo se encuentra en Qatar, con la Selección de Costa Rica.