El paso de Jossimar Pemberton por el Saprissa no fue el deseado, pero tampoco tuvo un mal rendimiento. El extremo ofensivo estuvo muy poco tiempo en los Morados, pero eso no evitó que puede generar un gran cariño por este equipo. Tras su salida, el atacante habló muy bien de su ex club.

En una entrevista que realizó con ESPN, el delantero habló de nuevo sobre el tiempo que estuvo en el Sapri y reveló cuál es la deuda pendiente que le quedó con su ex equipo. Además, contó las sensaciones que sintió cuando le informaron que no iba a seguir más tiempo dentro de la plantilla.

“Fue un tiempo corto de un torneo donde di todo mi esfuerzo, como siempre lo he hecho en todos los equipos que he estado, siempre he sido comprometido con el entreno del día a día que es importante para tener un alto rendimiento. Yo quería continuar y tener más oportunidad por eso mi esfuerzo siempre, eso fue algo que la afición vio y me agradece”, comenzó declarando.

Y agregó sobre lo que siente que le quedó pendiente en el Saprissa: “Claro que queda la espinita de volver, más aun que uno hizo bien las cosas y fue positivo todo, pero al final soy muy encomendado a Dios y siempre dejo mis planes en manos de él, ahora me toca trabajar en Guadalupe”.

Para finalizar, Jossimar Pemberton también contó lo que habló con David Guzmán y Ariel Rodríguez: "Ellos me dijeron que llegara al camerino a recoger algo que habíamos hablado y pude saludar a todos los excompañeros, hablar un poco sobre el partido y demás cosas”.