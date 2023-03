El Nottingham Forest de Keylor Navas está disfrutando y, al mismo tiempo, sudando a más no poder en su regreso a la Premier League luego de 23 años. Los Tricky Trees no quieren volver a deambular en Championship (segunda división) y League One (tercera), por lo que en este tramo final de la temporada lo único que importa es lograr la permanencia.

El trabajo del entrenador, Steve Cooper, artífice del tan ansiado ascenso, fue respaldado por el dueño del club, Evangelos Marinakis. El empresario griego desembolsó un total de 184 millones de euros, contando ambas ventanas del mercado de fichajes, para alcanzar el objetivo. Una cifra bestial apenas superada por la inversión que han hecho Chelsea (611.5), Manchester United (243.2), West Ham (194), Arsenal (192.4) y Newcastle (185.3).

Así fue como desembarcaron 30 futbolistas a la institución ubicada a orillas del Río Trent, entre los que se encuentra Navas. El tico fue cedido por el Paris Saint-Germain, pero deberá regresar a fines de junio. Con él llegaron otras figuras: Felipe, Shelvey, Wood, Danilo, Scarpa, y Ayew. Pero antes también habían arribado elementos de calidad, como Gibbs-White, Awoniyi, Neco Williams, Freuler o Renan Lodi, cuyo provenir está en discusión.

El futuro de Renan Lodi no estará en Madrid

Según reportó AS, el Atlético de Madrid quiere sacarle provecho a su ficha. Es decir, si Nottingham Forest no ejerce la opción de compra de 30 millones de euros que se pactó con su cesión, los Colchoneros le buscarían un nuevo destino en la Premier League. Evidentemente, Lodi no convenció a Diego "Cholo" Simeone, pues el puesto de lateral izquierdo quedaría vacante en julio por la salida de Reguillón y la lesión de Reinildo.

Recordemos que el brasileño, de 24 años, se fue del Atlético para tener rodaje y meterse entre los 26 convocados de Tite para Qatar 2022, algo que finalmente no sucedió: "Renan tenía la necesidad de tener muchos minutos y fue a buscar lo que cree que le pueden dar. Yo acá compromiso no tengo con nadie, hay mucha competencia en el sector y hay algunos que les gusta competir y otros que prefieren ir a jugar a otro equipo para tener minutos que teóricamente los acercan a la necesidad de llegar a un Mundial", externó Simeone.