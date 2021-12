Desde la llegada del estratega Jeaustin Campos al banquillo florense a inicios de setiembre del presente año, el equipo vino de menos a más; bajo el mando de Campos, Herediano recuperó su confinza, su idea de juego y su potencial volvió a ser el de antes, un trayecto que se transformó en la estrella 29 del Team.

Con Jeaustin no faltaron las polémicas, las voces en contra y los detractores que le tiraban duro aun sin haberle dado la oportunidad de mostrar lo suyo, su trabajo. Sin embargo, se puede decir sin tapujos que la elección de Campos fue el mejor acierto de la directiva florense. Así lo avalan sus números; con Jeustin en el banquillo, el Team perdió en una sola ocasión, conformando una de las mejores rachas para un timonel de un club nacional.

Todo cambió con Jeaustin

El exsaprissista se instaló en las tiendas rojiamarillas y empezó a mostrar su idea de juego de una vez, con pocas variantes en el plantel, pero sí muy significativas en el dibujo táctico, donde además le volvió a dar minutos a ciertos jugadores que no venían teniendo regularidad. Las críticas se fueron silenciando en la medida que los resultados llegaban y los reclamos a la labor de Jeaustin se esfumaron.

Pero una vez llegadas las instancias finales, Jeaustin Campos tomó una decisión que hizo revivir la polémica, una decisión de esas llamadas impopulares. El estratega optó por sentar al que venía siendo el arquero titular Bryan Segura, y en su lugar colocó al polémico Esteban Alvarado, jugador que estaba relegado a la banca casi desde el inicio del torneo.

Esta determinación no cayó bien a sus aficionados quienes de inmediato se volcaron en apoyo a Segura y reclamaban como injusta la designación de Alvarado bajo los 3 palos. En medio de este cisma, el preparador de porteros comunicó su salida del club, reclamando falta de respeto por su labor y sus recomendaciones, situación que fue resuelta a lo interno del club dos días después y terminó con la permanencia del personero en el cuadro florense.

El temor de los florenses no recaía en el rendimiento de Alvarado, sino en todos sus antecedentes fuera del terreno de juego, incluyendo una salida abrupta, sorpresiva y algo sospechosa del Team, luego de quedar campeón en 2020. Un temor que ponía nerviosos a los aficionados en una fase decisiva.

No obstante, su actuación no dejó dudas, el arquero salió bien librado de los partidos que disputó y fue determinante en los triunfos obtenidos. Con éAlvaradol bajo el arco, los florenses ganaron sus 3 partidos (la vuelta en semifinles ante Saprissa y los dos partidos de la gran final). Incluso este domingo, los florenses se sentían seguros en caso de tener que definir el campeonato en la vía de los penales, un escenario que no fue necesario.

Al final, Herediano salió campéon y la desición de Jeaustin Campos fue la mejor, hoy nadie reclama, nadie custiona, es más, algunos ni siquiera recuerdan la gran labor de Segura, no porque carezca de importancia, sino porque cuando un buen cambio llega, no hay tiempo para lamentos, solo para celebrar.