Keylor Navas no pudo fichar por el Napoli en el mercado de verano en Europa y ahora la idea era esperar al mes de enero para las fechas invernales.

Keylor Navas al final terminó quedándose en el PSG en el cierre del mercado de verano en Europa. Su posible llegada al Napoli estuvo sobre la mesa, pero al final esto no pudo llevarse a cabo. Además, con la titularidad de Gianluigi Donnarumma en el equipo parisino, no era la mejor idea para el costarricense quedarse en cada jornada en el banco de los suplentes. Ahora, el próximo paso a dar sería en enero, pero el equipo napolitano ha respondido de manera contundente.

Quedarse en el PSG ha significado para Keylor Navas aceptar su rol de suplente y llegar de esta manera al Mundial de Qatar 2022: sin ritmo de juego. Algo que al final sería contraproducente para la Selección de Costa Rica ya que el tico es su pieza estelar bajo la conducción de Luis Fernando Suárez. Si había una esperanza para cambiar de club o al menos ir al Napoli, estas se han terminado y en 2023 Navas seguiría en París.

Declaraciones sobre Keylor

"De cara a enero no hay negociación por Keylor Navas, nos estamos centrando en la renovación de Meret. Estamos cerca de un acuerdo, ahora estamos esperando al Agente. Ahora mismo tenemos dos grandes arqueros en nuestra plantilla", afirmó Cristiano Giuntoli, director deportivo del Napoli.

Con estas declaraciones, Keylor Navas junto a su agente deben buscar ahora otra opción que no sea el Napoli. Si bien es una situación complicada, el tico no debería permitirse pasar toda una temporada siendo un actor de reparto con toda la trayectoria que tiene en sus espaldas. El tiempo lo dirá y después del Mundial se tomará una decisión. Lo que sí está claro, es que las calles napolitanas para el costarricense ya no son una opción.