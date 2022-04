La continuidad de Keylor Navas en el PSG no está asegurada para la próxima temporada.

Keylor Navas a través de Canal Plus aseveró que no está del todo conforme con su situación en el PSG. Recordemos que con la llegada de Donnarumma, Mauricio Pochettino se vio en la obligación de rotarlos a lo largo de toda la temporada y esto trajo como consecuencia que el costarricense se perdiera los encuentros más determinantes. Por este motivo, repetir este escenario un año más, no está en los planes del centroamericano.

Mauricio Pochettino a lo largo de esta temporada ha tenido varias decisiones complicadas que tomar y una de ellas ha sido en la portería: Keylor Navas o Gianluigi Donnarumma. Con dos arqueros de primer nivel en el PSG, no ha sido sencillo para el DT del PSG mantener al grupo "contento", tomando en cuenta que todos no van a poder jugar desde el arranque. Sin embargo, en los momentos más determinantes de la campaña, el entrenador argentino tomó la decisión de apostar por el italiano.

Para Canal Plus Keylor Navas aseguró lo siguiente: "La verdad es que estoy muy feliz en París, tengo una buena relación con Donnarumma pero quiero jugar todos los partidos, una situación como la de esta temporada sería complicada. La situación tiene que cambiar", afirmó el arquero costarricense.

Actualmente Keylor Navas está cumpliendo con su tercera temporada en el PSG y los números hablan por sí solos. El tico ha sido uno de los mejores jugadores durante todo este tiempo y ofertas no le van a faltar para ir a otro club. Si bien cuenta con 35 años de edad, el tico sabe que todavía le quedan un par de años en el máximo nivel, por lo que su objetivo principal es ser el arquero indiscutido en el club en el que se encuentre.