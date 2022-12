La Selección de Costa Rica finalizó su participación en la Copa del Mundo de Qatar 2022, con esto también puede ser el fin de una generación dorada que hizo historia en Brasil 2014, uno de esos fue Bryan Ruiz que ya anunció su retiro y los medios de comunicación le consultaron a Keylor Navas sobre que pasará más adelante con su carrera.

Navas dio declaraciones al finalizar el encuentro ante Alemania, en el que se mostró orgulloso de lo hecho en este último juego, pero también mencionó las posibilidades de un posible retiro: “Vamos a ver qué pasa, solo Dios sabe el futuro, de momento hay que pasar el momento amargo”.

“Siempre he estado con ganas de estar en la selección, es un privilegio llevar la bandera de Costa Rica a todos los lugares donde voy, obviamente lo vamos a pensar bien”, agregó el guardameta que no dejó claro su futuro, pero dejó abierta la posibilidad de seguir siendo parte de futuras convocatorias.

Acerca de cómo se siente y si aún tiene ganas de continuar afirmó: “En este momento me siento con capacidad, pero vamos a ir paso a paso, no es momento de decir que me voy o que me quedo, no hay ningún sentido, en este momento estoy al 100%. Gracias a Dios disfruto estar en la selección”.

Keylor Navas ha disputado tres Copas del Mundo con Costa Rica, en la que cada una ha dejado una huella importante y grandes atajadas, siendo uno de los lideres de esta generación, que sin duda tocó el cielo al clasificar a los cuartos de final de Brasil 2014.