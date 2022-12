Hansi Flick lamentó que Alemania no pudiera lograr el objetivo de clasificar a pesar de ganarle a Costa Rica.

Alemania se unió a las decepciones de Qatar 2022 luego de quedar eliminado en la fase de grupos, esto a pesar de vencer 4-2 a Costa Rica, pero el resultado fue insuficiente porque tuvo que haber ganado por más tantos. Hansi Flick fue claro en decir que se falló en todos los juegos, en especial en el de España y Japón.

"No me interesan los otros equipos. Lo teníamos en nuestra mano, todo es nuestra culpa. Tuvimos muchas ocasiones contra España en la primera parte y también frente a Japón. Si las hubiésemos marcado las cosas serían diferentes. Me enfada que cometimos muchos errores", dijo Flick en conferencia de prensa.

"Nos acaban de eliminar del Mundial y queremos tratar de levantarnos lo antes posible para el futuro. Veremos cómo podemos aplicar nuestros proyectos. Ahora no se puede hablar de la Eurocopa de 2024, tenemos que analizar nuestro trabajo y abrir un camino diferente. Lo haremos rápidamente", agregó.

Flick fue consultado sobre el resultado ante los ticos, pero el técnico le dio prioridad a los tropiezos de las primeras jornadas donde no se consiguieron los resultados esperados: "Si hubiéramos ganado a España la situación hubiera sido ideal. Pero no fue así. Hoy hicimos los deberes, pero el resultado pudo haber sido mejor".

“Los resultados no mienten hay que analizar lo que se ha hecho y sacar conclusiones, trabajar de una manera diferente, para el futuro, para los próximos diez años, sería importante centrarse en la siguiente generación", finalizó.