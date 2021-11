La Selección de Costa Rica está en una apremiante situación en el Octogonal Final, instancia decisiva de las Eliminatorias Concacaf camino a la Copa Mundial de Fútbol de la FIFA Qatar 2022. La derrota en Canadá por 1-0 y la victoria de Panamá en Honduras ha situado a los ticos a cinco unidades del cuarto lugar (zona de repechaje) y siete del tercero (el último de los que accederán directamente a la máxima cita).

Contra el combinado catracho, este martes y por la octava jornada, no solo se pondrá en juego un mero prestigio por quedarse con el Clásico de Centroamérica: también lo estarán las oportunidades de unos y otros para clasificar a Qatar 2022. En tan perentorio panorama, La Sele debe apoyarse en sus pilares. Keylor Navas es uno de los más importantes, y a continuación repasaremos cómo llega para el partido, teniendo en cuenta la lesión que lo aqueja (¿O lo aquejó?).

Keylor Navas y su situación hasta el comienzo de esta semana

Si bien Luis Fernando Suárez lo incluyó inicialmente en la nómina, Keylor Navas fue luego dado de baja, acusando una lesión en el codo. Esto preocupó a los ticos, aunque finalmente el guardameta voló a Costa Rica aduciendo una rápida recuperación. "Navas se comunicó con Suárez y le manifestó que se sentía bastante recuperado de la lesión, que se quería integrar al grupo. Inmediatamente enviamos la convocatoria al PSG y compramos el boleto", manifestó al respecto Rodolfo Villalobos, presidente de la Fedefutbol, en diálogo con el programa 120 minutos de Radio Continental.

El jueves arribó a Costa Rica, donde expresó que "todavía me duele el codo, no me siento al 100%, pero voy evolucionando bien". Además, aclaró que "me quedé en París para estar recuperado de la mejor manera posible, con tratamientos y el codo ha evolucionado bien". El viernes trabajó por su cuenta en el Centro de Alto Rendimiento de Alajuelense, y el sábado lo hizo con sus compañeros luego de que estos volvieran de Canadá.

Últimas 24 horas más que esperanzadoras

El lunes, Keylor Navas se entrenó junto al resto de sus compañeros. Si bien no realizó el calentamiento, si trabajó con los demás arqueros afectados a La Sele. Posterior a ello Luis Fernando Suárez, el DT del combinado patrio, brindó una conferencia de prensa donde se mostró positivo acerca del estado del guardameta del PSG.

"Hasta ahora han tenido una muy buena evolución, pero queremos llevarlos de la manera más profesional posible. Ha respondido bastante bien con los trabajos de recuperación con médicos y fisioterapeutas. Confiamos en que pueda estar al 100%, por el momento las noticias son buenas. Esperemos que sigan así", indicó el entrenador.