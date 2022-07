Se viene la vuelta de la Gran Final y Cartagines lleva la ventaja con un 1-0 obtenido de local. Alajuelense deberá hacerse fuerte en su estadio y con su gente, quienes están muy molestas por como se dieron estos últimos encuentros. Sobre esta situación se refirió Johan Venegas, pilar fundamental de este equipo.

El delantero fue consultado sobre como les afecta la presión que les impone el público manudo y desmintió el mito de que les juega en contra. Destacó que reciben un apoyo constante durante los 90 minutos y eso los incentiva para dejar todo dentro del campo de juego, sobre todo en partidos de este calibre.

“Es una afición que siempre llena los estadios, siempre motiva al equipo, el jugador que vista la camiseta de un equipo grande como la Liga tiene que aceptar el paquete completo, no hay afición de equipo grande que no pida resultados. En la Liga se pide campeonatos, pero también es muy noble, nos apoya, llena los estadios y ahora esperamos lo mismo y los vamos a contagiar para que nos den ese apoyo para dar vuelta a la serie”, declaró ante la prensa.

Y agregó: “Yo para nada creo que te pueda jugar en contra que tu estadio te esté apoyando, es algo que no se me pasa por la cabeza, yo seguía a la Liga desde hace años atrás y he visto lo que usted me comenta y no es por la afición, es al revés, la afición te empuja hacia adelante y les pido que crean porque estos jugadores creen que van a salir campeones y ellos creen ¿por qué no creer todo el liguismo”.

Este miércoles se dará un partido con mucha presión para los jugadores de Alajuelense, más allá del nerviosismo del público. Alajuelense no pudo ganar la primera final y en esta vuelta deberá revertir un 1-0 en contra. A esto hay que sumarle los fracasos en los torneos pasados, los jugadores necesitarán un apoyo total del público para que este no les pese tanto.