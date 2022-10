Joel Campbell considera que Costa Rica no le ha dado el lugar que se merece

Hablar de Joel Campbell en Costa Rica es hablar de uno de los mejores jugadores que ha producido esa nación centroamericana en las últimas décadas, desde sus inicios en el fútbol ha demostrado calidad, amor por la camiseta y muchísimo talento.

Sobre sus espaldas recae mucha de la historia reciente de la Selección Nacional de Costa Rica, con actuaciones más que memorables y episodios inolvidables que celebraron millones de costarricenses como los vividos en eliminatorias o aquel imborrable gol contra Uruguay en el mundial de Brasil en 2014.

¿Joel sin e lugar que se merece?

Sin embargo y a pesar de la carga emocional que los ticos hemos liberado gracias a jugadas en pies de Joel Campbell, el delantero de la Sele siente que -al menos en su criterio- no se le ha reconocido lo suficiente su labor en Costa Rica.

Así lo manifesto en el documental llamado "Acceso Total", producido por Deportes Repretel, un extenso material audiovisual segregado en capítulos que busca profundizar en el trabajo de la Sele y sus protagonistas de cara al Mundial de Qatar.

Hace algunos días, en el capítulo llamado "Los 3 mosqueteros", el veloz atacante costarricense habló de sus inicios, de lo que ha vivido como futbolista, de sus sueños como jugador, de algunos aspectos personales y en medio de sus intervenciones, el periodista le preguntó: ¿Costa Rica te ha dado el lugar que te merecés?

Sin titubeos, el atacante del León de México respondió sin tapujos: "¡No...! Así se lo digo... no sé como responderlo, pero no... pero es algo que a mí tampoco me molesta, yo trato de hacer mi carrera, mi futbol para mi familia, para que ellos estén bien".

Seguidamente, Joel se refirió a lo que él considera verdaderamente importante para su vida y el lugar prepoderante de su familia en todo su entorno, además de la satisfacción profesional que le da haber jugado en los escenarios más majestuosos del mundo.

El episodio completo dura casi 48 minutos y está dedicado a las carreras de 3 jugadores ticos que quedarán al mando de la Sele una vez que Bryan Ruiz, Celso Borges y Keylor Navas no sean más las figuras que son hoy.

Campbell se entrena actualmente con La Sele en el microciclo convocado hace una semana y sin duda sera uno de los elegidos en la lista definitiva de seleccionados que irán a Qatar el próximo mes.