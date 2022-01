Israel Escalante es una de las flamantes incorporaciones que Alajuelense presentó de cara al Apertura 2022, donde la Liga buscará adueñarse de la estrella número 31 en su historia, razón por la cual se ha reforzado con varios nombres de jerarquía, tratando de suplir las sensibles bajas.

El extremo fue presentado este jueves junto a los demás fichajes del conjunto erizo, y ante los medios dedicó varios elogios al Centro de Alto Rendimiento que los manudos poseen: "Me sorprendí, no muchos clubes tienen esto, Boca o River podría ser. Esto es muy importante, jugás y entrenás de otra manera. Tenés que tener algo como esto si querés ganar algo".

En esa misma línea, y según citas reproducidas por ESPN Costa Rica, el sudamericano mencionó que ya había visto anteriormente el moderno complejo del Alajuelense. "Ya lo venía mirando en redes sociales y decía '¿Cómo puede haber un complejo así tan lindo?'", aseveró ante la prensa.

Acerca de cómo fue su traspaso desde Boca Juniors a la Liga, explicó: "Tuve problemas familiares, en el club no me he sentido bien. Por cosas de la vida se me presentó esta oportunidad (...) Salió bien, los compañeros me recibieron bastante bien, eso me pone muy feliz".

Dentro de poco tiempo tendrá la oportunidad de mostrar en la cancha sus capacidades, con el debut del equipo en el Clausura 2022, tal como lo ha hecho con el Xeneize y con Independiente Medellín de Colombia en el pasado.