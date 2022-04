El Saprissa está en una situación muy apremiante. En el presente Clausura 2022 de la Liga Promérica de Costa Rica, tras 15 jornadas disputadas, se encuentra noveno en la tabla de posiciones, a siete unidades de la zona de clasificación a semifinales (con 21 puntos que quedan aún en juego).

Lo mencionado le valió el puesto de entrenador a Iñaki Alonso, que había asumido en noviembre de 2021 tras la salida de Mauricio Wright. En lugar del español llegó Jeaustin Campos, que ya tuvo su partido debut al mando del conjunto morado, en la derrota por 1-0 frente a Herediano como local.

Volviendo al europeo, este publicó un extenso comunicado en su cuenta oficial de Twitter, a modo de despedida del equipo costarricense. "Desde el día que me comunicaron la decisión de que mi aventura en el Saprissa terminaba han sido días muy largos y de muchas llamadas y sin tiempo para despedirme de vosotros", manifestó primeramente.

"Quiero expresar mi mayor respeto por Saprissa y su gran afición. Llegué con el enorme compromiso de dar más del 100% y me despido con la convicción de haberme entregado por completo (...). Al final en el fútbol todos sabemos que imperan los resultados y los entrenadores estamos expuestos de tal manera que siempre somos los primeros que debemos estar preparados para abandonar el barco", agregó.

"He disfrutado de cada entrenamiento (...). Nada más ser nombrado como técnico de Saprissa recibí una gran multitud de mensajes que me hablaban de la grandeza y de la historia de la entidad y no era consciente de lo que realmente era Saprissa (...). Ahora que sé lo que es (...), seré un embajador más de la morada por el mundo con el orgullo que ello supone. Gracias, pura vida", completó.