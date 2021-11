Jicaral y Alajuelense se medirán hoy en la 20ª jornada del Torneo Apertura 2021 de la Primera División de Costa Rica. A falta de tres fechas para el final de la fase regular, los objetivos de uno y otro son opuestos. Los jicaraleños, últimos con 19 puntos, deben ganar para salir de la zona de descenso. La Liga, en cambio, marcha tercera con 32. Un triunfo la dejaría como escolta.

Jicaral vs. Alajuelense: cuándo, dónde y por qué canal ver el juego

El encuentro se disputará hoy, domingo 21 de noviembre, a las 14:00 horas, en el Estadio Asociación Cívica Jicaraleña. Y se podrá ver por Tigo Sports . Los jueces serán David Gómez (juez central), Mauricio Córdoba (asistente 1), Fabián Baltodano (asistente 2) y Hugo Cruz (cuarto árbitro).

Jicaral vs. Alajuelense: cómo llegan los locales

Desde la llegada de César Méndez, el huracán de la penísula ha sumado dos triunfos (3-1 vs. Grecia, 3-2 vs. Santos), un empate (0-0 vs. Saprissa) y cuatro caídas (0-1 vs. Herediano, 1-2 vs. Sporting, 0-4 vs. San Carlos, 0-2 vs. Guadalupe). Necesitan sumar de a tres para despegar del fondo, disputa que comparten con los guadalupeños, Guanacasteca (20) y Pérez Zeledón (21).

Jicaral vs. Alajuelense: cómo llegan los visitantes

Los pupilos de Albert Rudé necesitan imponerse a como de lugar en Jicaral ya que su objetivo es robarle la cima a Herediano, que les lleva 4 unidades. "Tenemos en mente clasificar como líderes. Todo depende de nosotros y de que se den los resultados en los otros partidos", aseguró Ian Smith. Tras el parón, buscarán prolongar su racha de cinco juegos sin perder con el 0-0 contra Saprissa como último resultado.

Jicaral vs. Alajuelense: último partido entre ambos

El precedente más cercano de un cruce entre Jicaral y Alajuelense data del 7 de septiembre, en la fecha 9 del actual Torneo Apertura. Aquel día, los manudos derrotaron 2-0 a los jicaraleñoscon dianas de Aarón Suarez y Doryan Rodríguez.