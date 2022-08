Liga Deportiva Alajuelense ha tenido una época muy negativa en cuanto a decepciones con resultados, ya que la escuadra manuda ha sido subcampeón siete veces y solo ha conseguido celebrar un título de campeón nacional en los últimos ocho años.

La situación es tan compleja para uno de los clubes más grandes de Centroamérica, que el goleador histórico rojinegro en Clásicos Nacionales, Jonathan McDonald, se mostró muy preocupado por la forma en que el equipo ha perdido finales de manera drástica.

"Preocupante que un club tan grande y tanta historia como la Liga no logra cerrar campeonatos que tiene prácticamente en el bolsillo, lo viví yo estando ahí y es algo que es extraño... no sé si será la presión interna porque el ambiente en el Morera Soto es inigualable en Centroamérica, entonces no es la presión externa ... es un tema de convicción o autoconfianza de que sí se puede lograr", declaró el atacante en entrevista con Yashin Quesada.

McDonald, quien actualmente juega para San Carlos, añadió que hace falta identidad manuda en la institución: "¿Cuál es el liguista que queda ahí que haya vivido cosas?... solo está Giancarlo González y Bryan Ruiz, de que hicieron toda la liga menor ahí y lograron algo importante... el resto de jugadores son casi que importados. No dudo que inculquen el sentimiento, pero hay que tener figuras o gente que conozcan el ambiente y el medio para dar un buen consejo, regaño o advertencia".

A pesar de que en Alajuelense tienen las mejores condiciones que ofrece un club en Costa Rica junto con una de las planillas más caras del área, el equipo sigue perdiendo torneos por no ganar las instancias finales, y los cuestionamientos son muchísimos para los jerarcas del club.