La Selección de Alemania se jugará mañana su pase a los octavos de final, cuando enfrente a Costa Rica en un duelo que promete emociones. Hansi Flick, técnico de los europeos se siente tranquilo, sin presión a pesar de los malos resultados, incluso admite no tener presión y mostró respeto por los ticos ante los comentarios que pronostican una goleada.

“Si nos fijamos en la tabla, es que Costa Rica tiene la posibilidad de avanzar si empata y gana España. Eso les bastará, por tanto, supongo que van a tratar de defender como ya hicieron ante Japón. No solo depende de nosotros. Tenemos presión en esta competición ya veces esa presión puede venir bien. Será importante que encontremos una solución a esto", dijo Flick.

Acerca del favoritismo y de poder ganar por un marcador abultado como lo hizo España analizó: "No voy a decir que vayamos a meter ocho goles. Sería irrespetuoso, esto es un cara a cara. Nuestro partido también dependerá del resultado del otro encuentro. Estaríamos contentos solo con ganar el partido”.

"Estamos en esta situación por nuestra culpa, por no haber jugado bien. Ahora nos toca responder a nosotros, es nuestra responsabilidad dar el 100 por ciento. Por mi parte puedo confirmar que no será mi último partido No siento ninguna presión. No la sentí después de (perder contra) Japón y no la siento ahora”, agregó.

Por último, el técnico germano habló del nombramiento de la árbitra Sthepanie Frappart: “Tengo un 100% de confianza. Creo que se merece su puesto con sus actuaciones. Estoy emocionado por este partido, y espero que ella también lo esté”.