Por un momento, Costa Rica estuvo clasificada a los octavos de final de la Copa del Mundo. Pasó al frente 2-1 en el marcador ante una urgida Alemania, pero los Teutones recuperaron la ventaja y terminaron imponiéndose 4-2. Un resultado inocuo para las aspiraciones de ambos, que quedaron eliminados de Qatar 2022. Y más allá de esta situación, Keylor Navas, una de las figuras de la cancha, se mostró agradecido con gran parte de los costarricenses.

El guardameta del PSG destacó a los "verdaderos aficionados", aquellos que son "creyentes del fútbol y apoyan en los momentos complicados". Palabras que, según le comentó a Yashín Quesada, no le calzan bien a ciertos hinchas: "Hoy lo vivimos en el partido. Nos hacen un gol y al siguiente saque de puerta los que estaban atrás lo único que hacían era insultarnos", detalló.

"Es triste, porque después hacemos un gol y son los que se celebran, los que se abarazan, y después se nos vuelven a cagar en la madre. Suena feo y tal vez no debí haber utilizado esa palabra, pero es la realidad de lo que nosotros vivimos como futbolistas", aseguró Navas, quien le atribuye esto a un factor claro: "Lamentablemente nuestra cultura es así, ojalá cambie algún día".

El exitismo de la sociedad

"Al final lo que uno diga importará poco porque la gente juzgará de acuerdo al momento. El costarricense es muy de momentos, es muy de lo que siente en el momento y no es objetivo (...) Nosotros no queremos perder. Ojalá pudiéramos ganarle a Alemania, a España, a todos y ser campeones del mundo para que todo el país disfrute", afirmó.

"Muchas veces la gente no entiende y no es subjetiva de que tenemos un rival enfrente, que son jugadores de alto nivel, muchos de ellos sólo los ven por TV, juegan Champions League y algunos son campeones del mundo. No son excusas, son realidades", agregó.

Según el ex Saprissa, están conformes del camino que la Tricolor trazó para entrar en el certamen: "Nos sentimos orgullosos de poder clasificar a Costa Rica a tres Mundiales seguidos, pero no solo fue trabajo de nosotros, sino también de la Federación, de muchos periodistas que en los momentos difíciles nos han apoyado. Hay mucha gente que se monta en el barco después y luego disfruta".

Sobre la generación que se viene para 2026

Keylor Navas, defensor del arco de la selección nacional desde 2008, tiene fe de cara al siguiente proceso mundialista: "Talento tenemos, pero falta que nuestros jugadores estén en ligas europeas. Eso va a exigir a los jugadores para que se habitúen a ese ritmo de juego, para que no les sorprenda nada, y cuando estén en el Mundial piensen que es como jugar cada domingo", finalizó.