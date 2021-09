Gianluigi Donnarumma analiza dejar el PSG por culpa de Keylor Navas

Se encienden las alarmas en el PSG por la disputa de la portería entre Gianluigi Donnarumma y Keylor Navas. Según informó el medio italiano Corriere della Sera, el ex-guardameta del Milan está muy enojado por esta situación de no ganarse definitivamente el puesto y hasta acusa que el problema es externo al fútbol.

Supuestamente hay un "pacto sudamericano" que se opone a la suplencia del costarricense. Ellos son Lionel Messi, Neymar Jr, Ángel Di María, Leandro Paredes y Marquinhos. Todos le meterían presión a Mauricio Pochettino para que priorice al ex-Real Madrid por sobre el último campeón de la Eurocopa.

“Gigio ya no sonríe, Donnarumma no está contento. Se abrirían sugerentes escenarios la Juventus podría lanzarse a por el portero el próximo verano, que no aceptaría una segunda temporada como reserva de lujo, también porque Navas tiene contrato hasta 2024”, informó el medio Corriere della Sera.

Corriere della Sera asegura que Donnarumma podría irse a la Juventus.

El agente del italiano, Mino Raiola, estaría estableciendo comunicaciones con la Vecchia Signora para continuar allí a mitad de temporada. En caso de que se decida ir, lo haría a préstamo y seguiría perteneciendo al PSG. Con los parisinos tiene contrato hasta el 2026 y el costarricense hasta 2024.

Parece que, pese a la gran presión de la prensa y ex-jugadores, Keylor Navas le está ganando la lucha a Donnarumma. Si analizamos los niveles de ambos en este comienzo de temporada, lo del centroamericano es deslumbrante y el italiano todavía no demostró su mejor versión. Pochettino confía más en el tico, por ahora.