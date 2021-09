PSG vs. Montpellier: cuándo, dónde y por qué canal ver a Keylor Navas por la fecha 8 de la Ligue 1 en Centroamérica

PSG vs. Montpellier jugarán en el marco de la octava jornada de la Ligue 1 de Francia. De momento, los parisinos vienen imbatibles en el torneo, con siete victorias al hilo. Eso sí, sufrieron ante Metz, forzando al tico Keylor Navas a responder en más de una ocasión, pese a contar con su plantel estelar -salvo Lionel Messi, lesionado-. La Paillade, en cambio, sacó todos los resultados posibles en este inicio liguero y ocupa el décimo puesto, con nueve puntos.

PSG vs. Montpellier: cuándo, dónde y por qué canal ver el encuentro

El partido se llevará a cabo el sábado 25 de septiembre, a las 13:00 horas de Centroamérica (14 de Panamá), en el Parque de los Príncipes. Por el momento, no se dieron a conocer los canales que transmitirán el juego en la región.

PSG vs. Montpellier: cómo llegan los locales

Los dirigidos por Mauricio Pochettino, pese al puntaje perfecto, aún no se hayan como equipo. Y se erigieron como los líderes a base de acciones esporádicas encabezadas por sus grandes individualidades. Sin ir más lejos, Hakimi, con su doblete, fue quien les dio el triunfo contra Metz. De cara al partido con Montpellier, Lionel Messi no será de la partida debido a la contusión ósea que sufrió en su rodilla izquierda y lo más probable es que regrese ante Manchester City, el martes 28, por Champions League.

PSG vs. Montpellier: cómo llegan los visitantes

El rendimiento de los montpellerinos en esta Ligue 1 viene siendo algo irregular. En ocho encuentros suman dos triunfos (3-1 vs. Lorient y 2-0 vs. Saint-Éttiene), dos derrotas (2-3 vs. Marsella y 1-2 vs. Lille) y tres empates (1-1 vs. Troyes; 3-3 vs. Reims y Bordeaux). Olivier Dall'Oglio, luego del partido ante Les Girondins dijo sentirse "un poco amargado" debido a que les igualaron el juego sobre el final. Pero resaltó el sacrificio de su equipo y su "buena mentalidad", pese a estar mermado por bajas sensibles como las de los goleadores Laborde y Delort, quienes emigraron a Niza y Rennes, respectivamente.

PSG vs. Montpellier: último partido entre ambos

La última vez que ambos equipos se vieron las caras fue el 12 de mayo del presente año, en la semifinal de la Copa de Francia. En el tiempo reglamentario, PSG y Montpellier igualaron 2-2. Kylian Mbappé maró un doblete para los parisinos, y Laborde y Delort anotaron para la visita. Finalente, los de Pochettino se impusieron 6-5 en la tanda de penales.