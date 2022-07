Gennaro Iezzo: "Keylor Navas no es nombre para el Nápoli"

Siguen los rumores sobre una posible salida de Keylor Navas del PSG. Uno de los clubes que estaría dispuesto a quedarse con el guardameta de Costa Rica es el Nápoli de Italia, club que jugará la Champions League en esta temporada. Pero no todos están muy de acuerdo con su llegada a los Azurros.

Gennaro Iezzo, histórico futbolista del club tano, habló en el programa Radio Goal en Kiss Kiss Napoli y se opuso a la llegada del costarricense. Pidió que se respeta la titularidad de Alex Meret, portero de 25 años que surgió de su cantera, y que traigan a un experimentado que sea suplente.

“Es un portero importante, pero el Napoli tiene un portero explosivo como Meret que puede jugar de forma continua. Detrás de él pondría a un portero más experimentado que pueda ayudarlo y darle consejos. Creo que Salvatore Sirigu es ideal porque son amigos, hablan el mismo idioma y ya se conocen en el campo", comenzó declarando el ex jugador.

Y agregó que no le parece una buena idea fichar al portero tico: “El rumor del mercado que habla del interés del Napoli por Keylor Navas, creo que es ciencia ficción. Ni siquiera para broma. Keylor Navas no es un nombre para la società azzurra (como se lo conoce al Nápoli). Detrás de Alex Meret no pondría a Contini".

Para finalizar, insitió con no tapar al portero actual: "Soy sincero, Nikita ha ido encontrando continuidad en los últimos años y no bloquearía su camino de crecimiento poniéndolo detrás de Meret en Nápoles. Si yo estuviera en el club, repito, cogería a otro portero experto y lo colocaría detrás”.