Keylor Navas es uno de los arqueros más importantes actualmente y uno de los mejores de la historia del Real Madrid, eso no entra en discusión. Sin embargo, a pesar de demostrar que estar en lo más alto del fútbol nunca le ha pasado, hay factores que lo han complicado en el camino y uno de ellos es su nacionalidad. Ya que tal vez si tuviese otra marca en el pasaporte, no tendría que estar ganándose el puesto en cada temporada porque llega un arquero nuevo a competirle. Esto sucedió en el PSG con la llegada de Gianluigi Donnarumma, y para no estar una campaña más en este ambiente, el Napoli se ha interesado por los servicios del costarricense.

El Napoli históricamente es un equipo importante en Italia y que también suele competir en los torneos internacionales. A Keylor Navas le interesa ir a un conjunto que pelee por grandes cosas ya que él también es un arquero con mucha ambición y no por nada tiene tres Copas de Europa en la espalda y de ganar una más, se convertiría en el único guardameta en registrar cuatro. Un dato no menor.

¿Cuánto le costaría Keylor Navas al Napoli?

Desde Italia aseguran que el Napoli estaría dispuesto a pelear por hacerse de los servicios de Keylor Navas, pero como todo, hay un precio que pagar. Según Transfermarkt, el tico a sus 35 años de edad tiene un valor de 8 millones de Euros en el mercado y es lo que en teoría debería pagar el equipo italiano. Pero tampoco sería una sorpresa que el PSG pida más dinero por el guardameta centroamericano, tomando en cuenta que es uno de los mejores de la historia y no sobran como él en el mercado.

Actualmente Keylor Navas también necesita estar en un equipo que le garantice continuidad porque estamos a pocos meses del Mundial y es importante que llegue con ritmo de juego con la Selección de Costa Rica a Qatar 2022. Eso sería lo más determinante para Navas, sumando que es muy probable que sea su última Copa del Mundo como jugador profesional y quedarse rotando la portería en el PSG, no sería una gran opción.