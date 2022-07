Ex portero del Nápoli apoya la posible llegada de Keylor Navas

Mientras Keylor Navas no es convocado para el amistoso ante el PSG, empiezan a crecer los rumores sobre un posible fichaje al Nápoli de Italia. La llegada del costarricense a los Azurros ha generado distintas opiniones enfrentadas. Más allá de que todos destacan su gran nivel, muchos creen que terminará tapando a Alex Meret.

Alessandro Nista, ex entrenador de porteros de los napolitanos, opinó sobre esto en una nota que dio a Kiss Kiss Napoli. Destacó las cualidades del tico y, a su vez, resaltó que podría servirle al actual titular del conjunto italiano para que siga creciendo. La competencia le haría muy bien al guardameta de 25 años.

“¿Dos porteros iguales o un titular y un suplente? Es el campo que determina las jerarquías. Hay quienes potencialmente tienen una ventaja y demuestran ser la elección correcta, y hay quienes deben hacer todo lo posible para derribar las jerarquías”, comenzó declarando el ex futbolista de Italia.

Luego, comparó también al otro portero que podría llegar al Nápoli en este mercado de pases en caso de que no se termine haciendo el fichaje del ex Real Madrid: “Poner a Kepa o Keylor Navas al lado de Alex Meret es diferente, habrá valoraciones más amplias que no sabemos”.

Para finalizar, Nista hizo una valoración sobre el actual portero del conjunto italiano: “Alex no es exuberante, pero el equipo no sufre. Siempre hemos empezado a apostar por él, pero los problemas físicos le han limitado”.