Luego de una temporada que se convirtió, quizás, una de las más difíciles en la carrera de Keylor Navas, el arquero podría ponerle fin a su etapa como jugador del PSG. La llegada del joven guardameta, Gianluigi Donnarumma, le dio un giro total a la portería en el equipo francés, siendo tema durante casi toda la campaña por las constantes rotaciones entre el tico y el italiano.

A falta de un solo compromiso para que la Ligue 1 culmine, todo parece indicar que el costarricense tendrá que dar un paso al costado y cederle la valla a Gianluigi Donnarumma, quien llegó procedente del AC Milan. Dicho fichaje causó revuelo desde un inicio, pues la titularidad de Navas peligraba con la llegada del que se pretende, será el reemplazo de Buffon.

Pese a que la competencia entre ambos guardametas estuvo pareja a lo largo de toda la campaña, Mauricio Pochettino al final se decantaría por la juventud y optará por el italiano como su primer portero para la siguiente temporada. Esta decisión ha provocado que el centroamericano prefiera salir del PSG, en busca de un club donde sea la opción número uno de su entrenador.

"Hay que valorar muchas cosas, yo tengo una gran relación con Gigio, no tengo ningún problema, pero si bien es cierto, yo siempre quiero jugar, estar en todos los partidos, al final una situación como la de este año es bastante complicada, yo creo que vamos a ver qué depara el futuro", manfiestó Keylor Navas.

Por su lado, Donnarumma afirmó que se considera el portero titular en el equipo, por lo que estaría decidido en permanecer en la institución. “Todavía no he hablado con nadie, estoy feliz de estar aquí. El club tiene que tomar una decisión. No hay problema, estoy feliz de estar aquí. Y definitivamente estaré allí de nuevo la próxima temporada. ¿Será el número 1 la próxima temporada? Eso ya lo sé", dijo.

Luego de esto, todo indica que Keylor Navas podría estar disputando su último partido con el cuadro parisino este domingo. Después de 3 años, 105 apariciones oficiales, 48 vallas imbatidas y 6 títulos obtenidos con el Paris Saint-Germain, el nacido en San Isidro, Costa Rica, se verá obligado a buscar un nuevo destino.