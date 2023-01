Christian Bolaños no estuvo convocado en el primer encuentro del Deportivo Saprissa del Clausura 2023 por una presunta lesión y su esposa explotó en las redes sociales.

Inició el Clausura 2023 en Costa Rica y el Deportivo Saprissa comenzó con el pie derecho goleando (3-0) al Guanacasteca con tantos de Zamora (37' y 48') y Guzmán (46'), que sirvieron para obtener la primera victoria de los Morados. Sin embargo, dentro de la convocatoria no estuvo Christian Bolaños, quien no fue tomado en cuenta para este cotejo, en lista no participó y fue marginado a la gradería.

Ante esta situación, Jeaustin Campos, entrenador del Saprissa habló sobre el tema, y dejó claro que fue por un tema de lesión que el volante tico no fue tomado en cuenta. Sin embargo, la esposa de Christian Bolaños rompió el silencio y la polémica se armó a través de las redes sociales.

Polémica con Christian Bolaños

“No soy de hablar de fútbol pero odio las mentiras. ¿Lesionado?, ¿Dónde?, ¿Será que vivo con otro que no es mi esposo? Porque mejor no decimos la verdad y listo. Es tan fácil mandar a enterrar a un jugador y querer hacer que la afición se olvide de él, donde todos sabemos que ha sido un profesional dentro y fuera de la cancha por 22 años de carrera aceptando el rol que le toque”.

“No soporto que cuando quieren manipular a la afición y hacerlo a él quedar mal. Estoy muy orgullosa con la persona que me casé y sé lo que representa para la afición y todos los morados”, puntualizó la esposa de Christian Bolaños. Pero minutos después el propio Jeaustin Campos comentó una publicación en redes sociales sobre ello, manteniendo férreamente la versión de los hechos.