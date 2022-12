El arquero costarricense, Minor Álvarez, se proclamó campeón del fútbol guatemalteco con el Cobán Imperial en una serie muy ajustada contra el Antigua GFC, donde el conjunto del costarricense se impuso con un global de 1 por 0.

Este trofeo es apenas el segundo para el conjunto de los "Príncipes Azules" y es un orgullo para el costarricense estar en ese plantel en este momento de la historia. El guardameta dio una antrevista al diario La Teja de Costa Rica donde habló de su actualidad y proyecciones.

El mejor momento de su carrera

Sobre su momento deportivo indicó: "Siento que es el mejor momento de mi carrera, físicamente me siento bien, mentalmente también y deportivamente ni para qué. Terminar el torneo de titular, sin recibir goles en cuartos de final, semifinal y final, es lo que uno pide al inicio del torneo, casi nunca se da, pero esto es el premio al trabajo"

Tras su primer título fuera de las fronteras ticas, el arquero hizo un análisis por lo que ha sido este 2022 donde empezó con el pie izquierdo, pero cerró con broche de oro.

"El 2022 fue un año que inició bastante atípico, en donde me topé a un entrenador que ni siquiera me convocó, regresé a Costa Rica sin tener un trabajo, el ligamen con el Herediano se me había acabado, pero en Cobán confiaron nuevamente en mí, en mi profesionalismo y eso es algo que le agradezco a la junta directiva, al equipo." indicó Álvarez a La Teja.

A su vez, habló sobre su experiencia en el fútbol guatemalteco, donde ya tiene rodaje y hasta su ciudadanía chapina.

"Ya hace ocho años vine por primera vez, he tenido experiencias positivas y no tan positivas en ese tiempo. Al inicio me vine solo con mi esposa Marisol y ahora estamos con nuestros hijos, lo cual me hace tomar las decisiones más acertadas para cometer la menor cantidad de errores, pensando en darle estabilidad económica a mi familia." indicó el portero campeón.

Sobre lo que se viene y la posibilidad de retirarse pronto, fue tajante en su respuesta.

"Me planteé jugar profesionalmente hasta los 40 años, la idea es hacerlo al máximo nivel y lo que he logrado este año es parte del por qué... parte del plan es estar con la Selección, volver a clubes grandes y tengo que trabajar montones para lograrlo." concluyó el exherediano.