Keylor Navas es probable que esté disputando una de las temporadas más complicadas de toda su carrera, no solamente por la alta expectativa que generó el PSG antes del comienzo de esta campaña con los fichajes que realizó, sino además por la competencia deportiva que está teniendo con Gianluigi Donnarumma en el arco parisino. Y esto, supone una presión constante para el centroamericano, que está en cada partido con la lupa encima. A pesar de este escenario, el tico se mantiene enfocado y para los micrófonos de PSG TV, se extendió un poco sobre su presente en el equipo y lo que quiere al finalizar la campaña.

El PSG se mantiene como líder en la Ligue 1 y en los octavos de final en la UEFA Champions League en donde Keylor Navas tendrá recuerdos muy especiales en su regreso al Santiago Bernabéu. Sí el rival de los parisinos será el Real Madrid. Y para esto, Keylor quiere estar en su mejor nivel para estar a disposición de Mauricio Pochettino que tendrá una tarea complicada en escoger su arquero para este escenario.

Actualidad con PSG

"Siempre trato de hacer las cosas lo mejor que puedo. Con los años hay cosas en las que he mejorado mucho, otras menos, pero lo más importante al final es dar siempre el 100% y vivir cada temporada como si fuera la más importante de todas. Esto es lo que intento hacer. Estoy feliz. “A los porteros lo que nos pide el técnico es, ante todo que tengamos mucho cuidado, sobre todo para poder tapar a los centrales porque jugamos muy metidos en el terreno de juego rival. Tenemos que estar atentos a nuestro posicionamiento y no quedar mal parados para sufrir las consecuencias", afirmó Keylor Navas para PSG TV.

Máximo deseo de Keylor Navas

"Creo que tenemos la calidad para conseguir grandes cosas, ahora debemos ponerlo todo al servicio del equipo y luchar, aunque no sea fácil. Sabemos que no somos los únicos que tenemos estas ambiciones por lo que tendremos que dar lo mejor. Para mí eso es lo más importante: ganar y ganar. Esto es lo único que tengo en mente. Quiero seguir así, no aflojar y jugar. Esto es lo que quiero. Quiero jugar todos los partidos posibles. Quiero ayudar al equipo, ganar títulos y seguir haciendo historia", sentenció Keylor Navas.