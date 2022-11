Está claro que con su goleada en contra, la Selección de Costa Rica iba a entrar a la historia de los Mundiales de forma negativa. Y es que recibir siete anotaciones no es para menos y ya los Ticos están en el listado de las mayores goleadas en Copas del Mundo. Sin embargo, Keylor Navas también ingresó en un repertorio vergonzoso entre los guardametas de Concacaf.

El actual portero del Paris Saint-Germain, tuvo una de las peores actuaciones de su carrera, aunque muchos culpan la falta de ritmo en su actual club. No obstante, las estadísticas no ven forma futbolística y no quitará que haya entrado en una lista en la que ningún portero quisiera estar en su carrera como profesional. Ya el costarricense se ubica entre los arqueros de Concacaf que más tantos en contra han recibido en un Mundial.

Solo por debajo del mexicano Antonio Carbajal, quien concedió 25 dianas en cinco Mundiales, se encuentra Keylor Navas con 14 tantos encajados en tres Mundiales (nueve partidos). Quiere decir que el pasado miércoles, el guardameta tico, permitió la mitad de la cifra total. Números que dejan mucho que desear del mejor arquero que ha tenido el área de Norteamérica y Centroamérica.

Sin embargo, dicha estadística podría empeorar, debido a que la Selección de Costa Rica todavía le falta chocar frente a Japón y Alemania. Aunque existen pocas probabilidades de que suba primero a este humillante top porque la actual, sería la última Copa del Mundo que disputará el exportero del Real Madrid.

Top porteros de Concacaf con más goles encajados en Mundiales