Al ser las 6 pm de este jueves, rodará el balón en el Ricardo Saprissa como parte del juego de ida por la Gran Final del Apertura 2021; sus protagonistas no son principiantes en lo absoluto y con méritos llegan a las instancias donde los 12 clubes de primera división desearían llegar.

Con mucha frecuancia, los ojos se centran en los 22 actores que corren dentro del rectángulo de juego y no es para menos, sobre ellos recae el trabajo principal y las ilusiones de sus aficionados, sea cual sea el bando; sin embargo, esta gran final tiene ingredientes interesantes fuera "del verde" que nos obligan a poner atención al banquillo, a sus timoneles.

La experiencia de Jeaustin

El estratega y exjugador profesional Jeaustin Campos no es ningún novato en estas lides, en su espalda carga con el peso de ser el director técnico más ganador del Deportivo Saprissa, casualmente, el rival de turno para esta serie. Campos es un estudioso de su oficio pero además tiene harta "espuela" en el fútbol nacional; lo conoce, lo ha vivido, aquí se desarrolló y aquí se consagró.

Al estratega florense no le asustan las disputas en estas fases, se las sabe de todas, todas. Su recorrido y conocimiento del medio nacional son ventajas de cara a lo que se viene. Campos llegó al "Team" el 11 de setiembre del presente año a un equipo que marchaba en la octava casilla con 5 derrotas y apenas 4 triunfos. Luego de asumir las riendas de Herediano, completó la fase regular sin conocer la derrota; esta llegaría en el peor momento, ante Saprissa y en semifinales. Jeautin tiene colmillo, conocimiento y una idea clara, esas serán sus fortalezas.

El encanto de Iñaki

Con apenas 7 juegos dirigiendo en el banquillo del actual campeón tico, lo de Iñaki Alonso no es menos que un gran acierto. El ibérico tomó al club morado en la fecha 20 del Apertura, y dejó enamorada a la afición, con un contundente 5 por 1 ante el Sporting. Esa noche pasó, pero en la siguiente fecha fue cartaginés quien se llevó tremenda paliza; Saprissa estaba de vuelta y Alonso era su inspiración.

Pero lo de Iñaki no es solo preparación; porque incluso aquí, detrás de un teclado, se nota a leguas su buen trato con los demás, no lo decimos solo por su buen verbo, es algo que se percibe cuando lo vemos en cancha, en los entrenamientos. El estratega no solo tiene habilidad para leer partidos, también la tiene para entender a quienes tiene a su lado.

Iñaki podría llegar a ser campéon con tan solo 9 juegos al mando del monstruo, apenas dos más de los que necesitó el anterior timonel morado, Mauricio Wright para hacer lo mismo. Alonso no dejó dudas en su duelo ante herediano por semifinales, tampoco lo hizo ante Alajuelnse, donde aun con un marcador más ajustado, supo hacer los cambios necesarios y sacó la serie.

Hoy, el destino los pone frente a frente una vez más, en esta ocasión con un título nacional de por medio pero será hasta el domingo cuando conozcamos quien supo manejar mejor sus fichas y podrá saborear el dulce sabor del éxito.