Alajuelense tenía la gran posibilidad de conseguir su estrella número 31, pero volvió a igualar contra Cartaginés y todo se definirá en la Gran Final. Terminado el encuentro, directivos de la Liga se mostraron muy enojados con la actuación del árbitro Hugo Cruz. Creen que beneficio a los Brumosos al no sancionar a Marcel Hernández por su polémico festejo.

Federico Calderón habló con la prensa sobre el nivel de la terna arbitral y se mostró muy enojado. No solo marcó los errores que tuvo el juez principal durante el desarrollo del encuentro, sino que también aseguró que no está preparado para tener que dirigir este tipo de definiciones en los torneos de Costa Rica.

“Esto no es nuevo, esto es de siempre, Hugo Cruz le arbitra a la Liga muy diferente de cómo le puede arbitrar a otro club, está clarito que no es un árbitro para pitar en este tipo de instancias, Marcel va e incita y Hugo Cruz en otras, ¿Dónde está el árbitro central?", comenzó declarando el directivo de Alajuelense.

Y agregó: "El cuarto árbitro discutiendo de que el portero de Cartago perdía tiempo, pero que Leonel Moreira perdió tiempo en el partido pasado y que no nos quejáramos ¿Esto es lo que el fútbol quiere? Creo que no, necesitamos árbitros buenos que vienen creciendo y pararnos de nombramientos de cuerpos arbitrales que está demostrado que no son capaces de dirigir en este tipo de instancias”.

Para finalizar, Calderón concluyó: “Hay árbitros vienen cómodos a pitar a 30 metros de la jugada y repasemos el gol de Cartago, tiene mérito de la ejecución, pero la jugada previa no hay contacto, pero el árbitro está a 35 metros, ¿Dio los 7 minutos? Cuando tres se perdieron en la esquina, es querer irse a la casita a descansar. Ese tipo de árbitros no los puede tener el fútbol nacional. Era muy difícil no prever esto, nos hemos quejado con fundamento de Hugo Cruz, era previsible que no iba a ser un arbitraje bueno para una final”.