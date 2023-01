Deyver Vega no descarta regreso a Costa Rica

El mercado de pases de la Liga Promérica de Costa Rica, que se reiniciará este sábado 14 de enero, está próximo a cerrar. Los equipos tienen hasta el último día del mes para poder registrar nuevos jugadores, aunque la mayoría de los movimientos ya se han efectuado. Sin embargo, esto no quita que pueda haber lugar para algunos sobre el pitazo final.

Un jugador que podría recalar en alguna institución del campeonato local en los días venideros es el legionario tico Deyver Vega, quien explicó en diálogo con Teletica Deportes que su etapa en Noruega llegó a su fin. "Ya terminé contrato, ya tomé la decisión de salir de Noruega a no ser de que salga algo muy bueno en las próximas dos semanas", aseveró.

"He recibido ofertas de Primera y Segunda, equipos que están luchando por el descenso, pero ya mi ciclo en Noruega terminó", repitió el extremo derecho. Seguido a ello, señaló cuáles son sus planes a corto plazo: "Ya estamos tratando de encontrar otros horizontes. Ojalá que sea en Europa, pero no descarto venir al país, que siempre es algo bonito regresar”.

Con relación a esto último, advirtió que no tiene compromiso alguno con equipos de la nación centroamericana y repitió que está abierto a "quedarme en Europa o regresar, irme a Asia o a otro país en América". "He estado siete años en Europa, pasé cosas muy bonitas. Quise salir después de los tres primeros años, pero me salieron buenos equipos. Gané cosas bonitas. Ya culminó mi ciclo ahí en Noruega. Es hora de un cambio, ya sea en Europa o Costa Rica, pero ya toca algo diferente", manifestó.

Finalmente, volviendo a la posibilidad de un regreso a su país natal, comentó: "Aquí se está trabajando muy bien, el nivel ha aumentado, no lo veo como algo malo. Tengo tiempo hasta el 31 de enero, hay que sentarse a ver las opciones e ir descartando".