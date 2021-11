Keylor Navas sería el arquero titular de la Selección de Costa Rica esta noche ante la Selección de Honduras en el encuentro de la octava jornada en las Eliminatorias de Concacaf del Octogonal Final. Sin embargo, las críticas al arquero del PSG no se detienen cada vez que tiene que vestir la camiseta de la Selección Nacional. Recordemos que el tico ha estado ausente en muchas ocasiones por distintos motivos. Y muchos fanáticos ticos han puesto en duda el compromiso de Keylor en la Tricolor. Ante este escenario, David Faitelson salió en defensa del arquero centroamericano.

Navas había sido notificado como una de las bajas para la Selección de Costa Rica para esta doble fecha ante Panamá y Honduras. Ante los canaleros Keylor no fue de la partida por molestias físicas, sin embargo, sí viajó con el equipo para medirse esta noche a Honduras y según medios costarricenses, sería el arquero titular de Luis Fernando Suárez para el encuentro ante los catrachos.

Faitelson defendió a Navas

El periodista deportivo mexicano David Faitelson, se expresó a través de las redes sociales con un mensaje a favor de Keylor Navas, afirmando que confía en la palabra del futbolista del PSG y titular indiscutido de la selección costarricense. "Costa Rica, en víspera de un juego vital ante Honduras… Si Keylor Navas dice que no puede jugar, es porqué realmente no lo puede hacer. Es uno de los pocos futbolistas en el mundo por el que yo metería las manos al fuego", comentó Faitelson.

Todo esto fue porque Keylor Navas hace unos días había comentado que no se sentía al 100% y que tendría que esperar para ver su evolución antes de enfrentarse a Honduras. Un sector de los aficionados ticos tomaron estos comentarios como una posible excusa de Keylor para no estar con la Selección Nacional, sin embargo, para David Faitelson, no hay que dudar del compromiso del arquero del PSG.