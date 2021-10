La Selección de Costa Rica no está atravesando por su mejor momento. Además de estar viviendo un proceso de reconstrucción bajo la mano de Luis Fernando Suárez el momento futbolístico no se traslada en funcionamiento y mucho menos en los puntos. Toda esta tensión se pudo ver reflejada con el atacante Randall Leal el cual causó polémica en su llegada a Costa Rica con un aficionado en el aeropuerto.

Para esta triple fecha de las Eliminatorias de Concacaf en el Octogonal Final, la Selección de Costa Rica enfrentará a Honduras, El Salvador y Estados Unidos. Y hasta los momentos, los ticos no conocen la victoria, registrando dos empates y una derrota. Por lo que es urgente poder comenzar a sumar de a tres unidades en estos tres próximos compromisos.

Cuando Randall Leal iba saliendo junto a algunos familiares al momento de llegar al aeropuerto en tierras costarricenses, se escuchó a una persona decirle en voz alta: “Juegue, juegue y deje de llorar”, comentario que el papá del jugador escuchó y respondió con un insultó, y de inmediato el jugador también intentó responder ante lo que el aficionado había expresado.

Randall de inmediato soltó la maleta que tenía en una de sus manos y se devolvió con una clara intención de encarar a la persona por lo que había dicho. Sin embargo, su padre pudo sujetarlo y evitar algún problema mayúsculo ante la tensa situación. La cual además del mal juego que está demostrando Costa Rica, pudo darse por unas polémicas declaraciones del jugador.

"En mi caso, no me fijo si me critican o no porque eso siempre va a estar, más en Costa Rica que es un país tan lindo, pero a la vez tan envidioso por muchas cosas que uno hace. Lo más importante es siempre tener claro que uno siempre va a ser criticado. La misma prensa hace que los jugadores pierdan esa confianza porque usted ni siquiera ha llegado a Costa Rica y ya están hablando mal", había comentado Randall Leal en los Estados Unidos hace unos días.